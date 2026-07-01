„Au trecut 3 ani, dar întrebările au rămas aceleași”. Sora polițistului Serghei Muntean, ucis în atacul de la Aeroport: „A fost destin sau au existat oameni care nu și-au făcut datoria?”

La trei ani de la atacul armat de la Aeroportul Internațional Chișinău, sora polițistului de frontieră Serghei Muntean, care a fost ucis alături de agentul de securitate Igor Ciofu, a publicat un mesaj emoționant. Femeia spune că timpul nu i-a adus răspunsurile pe care le caută și se întreabă dacă tragedia a fost un destin sau dacă ar fi putut fi evitată.

„Astăzi se împlinesc trei ani de când Serghei, fratele meu, nu mai este printre noi.

Au trecut trei ani, dar întrebările au rămas aceleași.

Poate că nu voi afla niciodată toate răspunsurile. Însă un lucru îl cred cu aceeași tărie ca în prima zi: dacă fiecare și-ar fi făcut meseria cu aceeași responsabilitate, dedicare și onoare cu care și-o făcea Serghei, poate că această tragedie ar fi putut fi evitată.

Serghei, fratele meu, și-a îndeplinit datoria până la capăt. Îi voi păstra mereu vie amintirea, cu iubire, respect și recunoștință.

Nu vei fi uitat niciodată. Dumnezeu să îți ierte păcatele!”, a scris pe rețele Mariana Gratilov Munteanu.