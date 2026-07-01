Atenție, călători: Trafic intens la ieșirea din țară prin PTF Sculeni

La această oră, în punctul de trecere a frontierei Sculeni se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova.

Potrivit Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, sunt întreprinse măsuri de fluidizare a traficului transfrontalier. Astfel, au fost deschise toate pistele și este aplicată procedura REVERS, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă.

Pentru a evita timpul îndelungat de așteptare, călătorii sunt îndemnați să opteze, după posibilitate, pentru alte puncte de trecere, precum Costești, Leova sau Cahul.