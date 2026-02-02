Caz șocant într-o localitate din Moldova: O fetiță de 9 ani ar fi fost violată. Poliția caută suspectul

Poliția din Republica Moldova anunță că cu puțin timp în urmă, a fost înregistrat un caz, într-o localitate din centrul țării, cu implicarea unei minore de 9 ani, expusă unor presupuse acțiuni cu caracter sexual.

„Toate instituțiile abilitate se află la fața locului stabilind circumstanțele și oferind asistență copilei.

Polițiştii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile pentru identificarea și localizarea bǎrbatului.

În contextul în care prioritate are protejarea minorei și a familiei acesteia, la aceastǎ etapǎ ne limitǎm în furnizarea altor detalii”, comunică Poliția.