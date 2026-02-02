UE pregătește noi sancțiuni pentru Putin: Cuprul și platina din Rusia ar putea fi interzise

Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a interzice importurile de cupru și platină din Rusia, în cadrul unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, ca răspuns la războiul din Ucraina.

Potrivit Bloomberg, care citează persoane familiarizate cu acest subiect, măsurile ar putea fi extinse și la alte metale prețioase, precum iridiul și rodiul. Pentru a intra în vigoare, sancțiunile trebuie să fie susținute de toate statele membre ale UE, iar blocul comunitar își propune să adopte noul pachet chiar în cursul acestei luni. Purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene responsabili de regimul de sancțiuni au refuzat să comenteze informațiile.

Interdicția este luată în calcul într-un context de piețe deja restrânse pentru metalele vizate. Prețurile cuprului au atins niveluri record în acest an, pe fondul unei cereri puternice și al unei oferte globale limitate de minereu. Și platina se află în deficit, în timp ce metalele de origine rusă au fost eliminate treptat din marile centre comerciale internaționale.

Marea Britanie a impus sancțiuni care interzic comercializarea sau livrarea cuprului de origine rusă produs după 13 aprilie 2024 pe Bursa de Metale din Londra. Totodată, Bursa de Platină și Paladiu din Londra a exclus rafinăriile rusești de pe lista sa de livrări încă din 2022. Aceste decizii au redus cererea inclusiv din partea consumatorilor industriali, care nu mai pot utiliza metalul rusesc pentru finanțare. În cazul cuprului, cumpărătorii europeni s-au îndepărtat în mare parte, mai ales după ce mai mulți mari producători ruși au fost sancționați.

Chiar și așa, o parte din aceste metale continuă să ajungă pe piețele occidentale, deși majoritatea volumelor a fost redirecționată către Asia. Dacă vor fi adoptate, noile restricții ar afecta în principal compania MMC Norilsk Nickel PJSC, cel mai mare grup minier din Rusia, care nu a fost până acum sancționat din cauza rolului său esențial în industriile globale.

Norilsk Nickel furnizează aproximativ 40% din paladiul utilizat la nivel mondial în catalizatorii auto, metal care nu este vizat de noul pachet. Compania este, de asemenea, cel mai mare producător rus de platină, iridiu, rodiu, nichel și cupru.

Separat, Uniunea Europeană analizează și înlocuirea plafonului de preț pentru petrolul rusesc cu o interdicție privind serviciile maritime. Plafonul actual, de 60 de dolari pe baril, nu a reușit să reducă exporturile Rusiei, care a continuat să vândă petrol către China, India și Turcia.

În schimb, sancțiunile recente impuse de Statele Unite asupra companiilor Rosneft și Lukoil au început să afecteze exporturile rusești de țiței către Turcia și India, semnalând o posibilă schimbare de strategie în presiunea economică asupra Moscovei.