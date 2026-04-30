Cazul Vartic: ANPCV confirmă că expertul român nu poate fi plătit din bani publici

Inspectoratul General al Poliției a anunțat anterior că, în cazul Ludmilei Vartic, statul va acoperi cheltuielile pentru exhumare și expertiza medico-legală repetată, dar nu și costurile expertului independent din România, ales de avocații familiei. Precizări suplimentare au fost făcute de Viorica Țîmbalari, directoarea Agenției de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie, care a explicat limitele legale și instituționale în acest caz.

Potrivit acesteia, solicitarea oficială din partea avocatelor a fost recepționată pe 29 aprilie, iar răspunsul a fost transmis în dimineața zilei următoare. Țîmbalari a menționat că, deși cererea privind acoperirea cheltuielilor pentru diurnă, cazare și expertiza din România a fost depusă recent, instituția inițiase anterior demersuri către partenerii de dezvoltare, în baza informațiilor apărute în spațiul public.

„Din păcate, aceste tipuri de intervenții în cauze individuale nu intră în mandatele lor, fiind orientate spre reforme sistemice și consolidarea instituțiilor, iar procedurile internaționale nu permit finanțarea directă a experților desemnați”, a scris Țîmbalari pe rețelele sociale.

Directoarea ANPCV a precizat că instituția continuă să caute soluții, inclusiv prin contactarea altor parteneri și organizații.

„Vom reveni imediat ce există un răspuns pozitiv”, a spus aceasta.

În același timp, Țîmbalari a reiterat că anumite cheltuieli, precum exhumarea și expertizele medico-legale, sunt acoperite de stat prin instituțiile competente.

„Conform cadrului legal, experții solicitați de părți în procese judiciare nu sunt și nu pot fi acoperiți din fonduri publice — regulă valabilă în toate cazurile”, a conchis ea.