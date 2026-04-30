Drumul M5, între Edineț și Briceni, în stare deplorabilă: Șoferii se plâng de gropi

Starea drumului național M5, pe segmentul dintre orașele Edineț și Briceni, continuă să fie o problemă majoră pentru șoferi.

Gropile și porțiunile deteriorate afectează circulația și generează costuri suplimentare pentru întreținerea automobilelor.

„Foarte rău, foarte rău. – Cât de des reparați automobilul? – Chiar de ieri, dar azi iar trebuie să-l fac. Până la Brătușeni este bine, dar după este „rău”, ar trebui de făcut niște găuri pe aici.”

„Foarte rău drumul, este într-o stare excepțională, foarte rău. – Dar unde este mai rău, de aici de la Edineț, la Briceni, unde? – Peste tot, practic toate drumurile sunt rele. Doamne ferește! – Mașina cât de des o reparați? – De două ori pe an repar suspensia, repar partea din față, garnituri de ulei, blocaj silențios.”

Conducătorii auto spun că situația se agravează constant, iar lucrările de reparație sunt insuficiente.

„Este foarte rău, singuri vedeți ce găuri, impozitele sunt mari, nu se face nimic absolut. Undeva se astupă câte puțin, dar trece o mașină mare și totul se strică.”

„Nu se vede, este foarte rău. Este foarte rău, nu știu pentru ce plătim noi atâția bani, este rău.”

Reparația drumului M5, în special sectorul critic Criva–Bălți, este planificată pentru reabilitare, cu lucrări majore programate să înceapă în 2026.