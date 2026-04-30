Separatiștii de la Tiraspol s-au supărat după eliminarea facilităților fiscale: Presiuni economice

Tiraspolul a reacționat după ce Parlamentul de la Chișinău a aprobat, în lectură finală, un proiect de lege care prevede eliminarea treptată a discrepanțelor fiscale și legislative dintre malul drept și cel stâng al Nistrului. Pretinsul minister de externe de la Tiraspol a condamnat adoptarea proiectului și a solicitat implicarea mediatorilor internaționali în procesul de negocieri, invocând riscul unei escaladări a situației din regiune.

Într-o declarație publică, autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului acuză Chișinăul că ar fi renunțat la o abordare „civilizată și constructivă” în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, alegând în schimb „forme inacceptabile de presiune economică”.

Potrivit Tiraspolului, noile prevederi legislative ar putea genera o criză socio-economică în regiune, inclusiv prin introducerea unei duble impozitări pentru agenții economici din stânga Nistrului. De asemenea, acestea sunt considerate contrare principiilor unei soluționări pașnice a diferendului și ar încălca standarde comerciale internaționale, inclusiv norme ale Uniunii Europene.

„Încercările de a impune un regim de dublă impozitare poporului transnistrean nu au nimic în comun cu principiile unei soluționări pașnice a conflictului la masa negocierilor și sunt complet contrare vectorului integrării europene a Republicii Moldova, deoarece încalcă grav regulile comerciale internaționale, inclusiv normele și standardele UE”, se arată în declarația emisă de Tiraspol.

Totodată, Tiraspolul avertizează asupra unor posibile efecte economice negative, precum închiderea unor întreprinderi industriale, pierderi de locuri de muncă, diminuarea veniturilor bugetare și riscuri de destabilizare regională. Tiraspolul susține că autoritățile de la Chișinău „au ales calea confruntării” și face apel la mediatorii internaționali să intervină.

De cealaltă parte, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins acuzațiile, afirmând că legea urmărește beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

„Am citit în presă, a fost acea adresare – le răspund – dragi cetățeni ai R. Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului – această lege vine să ajute cetățenii, să ofere mai mult acces la servicii de calitate, educație, sănătate, proiecte de eficiență energetică, alte lucruri importante pentru cetățenii noștri. O să vedeți chiar și cei care au semnat, au făcut acest apel – că e în binele cetățenilor R. Moldova – noi numai bine oferim. Ei evident exagerează (n.r. că o să fie haos economic)”, a spus joi, 30 aprilie, jurnaliștilor la ședința Parlamentului președintele Legislativului, Igor Grosu.

Joi, 30 aprilie, Parlamentul de la Chișinău a aprobat în lectură finală un proiect de lege ce prevede că discrepanțele fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului vor fi eliminate gradual, iar banii colectați din taxe și impozite vor fi direcționate într-un fond de convergență. Autoritățile estimează că aplicarea integrală a acestor măsuri va aduce la bugetul de stat venituri suplimentare, de aproximativ 3,3 miliarde de lei, anual.