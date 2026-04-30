Renato Usatîi, ales președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite

Liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a fost ales președinte al Grupului de prietenie cu Emiratele Arabe Unite. Decizia a fost adoptată astăzi de Parlament cu votul a 73 de deputați.

Grupul este conceput ca o platformă de dialog și cooperare pe dimensiunea interparlamentară, menită să contribuie la promovarea înțelegerii reciproce și la aprofundarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. Totodată, acesta va facilita schimbul de bune practici între parlamente și identificarea domeniilor de interes comun.

Componența nominală a grupului a fost aprobată în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, în baza propunerilor înaintate de acestea. Totodată, inițiativa a fost avizată de Ministerul Afacerilor Externe, precum și de alte instituții relevante, care au considerat-o oportună în contextul evoluțiilor recente din dialogul bilateral.