Ceban, despre gropile formate după ninsori și ploi, care exasperează șoferii: S-au format pe drumurile care nu au fost reparate de 10-20 de ani

„După cele aproape două luni de când avem diferențe de temperaturi, coduri de ploi, polei, ninsori, îngheț, dezgheț, avem situașii mai complicate pe unele drumuri și avem mai multe defecțiuni pe stratul de carosabil pe străzile care nu au fost reabilitate de 10-15-20 de ani. În același context, condamnăm manipulările precum că defecțiunile ar fi apărut pe drumurile reparate recent. Cele mai mari probleme sunt pe șoseaua Muncești, Gheorghe Asachi, Hîncești, drumul Dacia spre Aeroport, dar și alte artere care nu au nicio bază a unui drum construit, dar a fost așternut asflatul practic pe pământ sau moluză sau alte situații, toate acestea le vom arăta public”, a declarat primarul general.

„Sunt mai multe străzi și drumuri care urmează să intre în reparație în acest an, inclusiv Muncești, Meșterul Manole”, a mai adăugat Ion Ceban.

Săptămâna trecută, primarul general al capitalei, Ion Ceban, a venit cu clarificări privind gropile formate pe drumurile din Chișinău, după zilele cu ploi, polei și ghețuș. „Imediat cum ne va permite timpul, deja am stabilit că masiv și la scară largă se va interveni pe toate aceste porțiuni de drum. Noi le cunoaștem, deoarece toate sunt evaluate și luate la evidență. Rog ca cei care discută acest subiect în spațiul public să fie un pic mai atenți, mai ales că se face referință că pe drumuri noi au apărut gropi. Noi știm fiecare locație și rog să nu existe manipulare”, a declarat edilul.

Reacția primarului vine după ce pe rețele au apărut mai multe filmulețe, în care șoferii se indignează de starea drumurilor din capitală, odată cu topirea zăpezii.