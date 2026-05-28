Cel mai mare baobab din Madagascar este pe moarte. Cum arată copacul sacru

Cel mai mare și mai vechi arbore baobab din Madagascar, cunoscut local sub numele de Tsitakakantsa, este pe moarte, potrivit experților și îngrijitorilor locali. Cu crăpături în trunchi și un lichid închis la culoare care se scurge de la bază, arborele pare să fi intrat în faza sa finală și, în cele din urmă, se va prăbuși și se va dezintegra.

În sud-vestul Madagascarului, printre peisajele aride și drumurile acoperite de praf roșiatic, a trăit timp de aproximativ 1.200 de ani unul dintre cei mai impresionanți baobabi din lume: „Tsitakakantsa”. Arborele uriaș, aparținând speciei Adansonia grandidieri, era considerat nu doar un monument natural, ci și un simbol cultural și spiritual pentru comunitățile locale.

Cu un trunchi gigantic și o formă aproape ireală, Tsitakakantsa a devenit celebru printre cercetători și fotografi ai naturii.

Studiile asupra baobabilor din Madagascar arată că unele exemplare pot depăși 1.000–1.600 de ani, fiind printre cei mai bătrâni arbori de pe planetă. Cercetările bazate pe datarea cu radiocarbon confirmă faptul că marii baobabi malgași au structuri complexe și o longevitate excepțională.

„Arborele vieții”

Din păcate, imagini recente și relatări din teren arată că ramura principală din Tsitakakantsa s-a prăbușit, iar arborele se află într-un proces avansat de degradare.

Potrivit specialiștilor și martorilor locali, colapsul ar putea fi rezultatul unei combinații între vârsta extremă a arborelui, perioadele severe de secetă, schimbările climatice și stresul ecologic acumulat în ultimele decenii.

Fenomenul nu este izolat. Oamenii de știință au observat că numeroși baobabi antici din Africa și Madagascar au murit sau au început să se degradeze rapid în ultimii ani. Acest lucru a atras atenția comunității științifice, deoarece astfel de arbori au supraviețuit timp de peste un mileniu, traversând războaie, schimbări de civilizații și variații climatice majore.

Baobabii au o importanță aparte în ecosistemele africane. Ei pot stoca cantități uriașe de apă în trunchi, oferă hrană și adăpost pentru numeroase specii și reprezintă repere culturale pentru populațiile locale.

În Madagascar, acești „arbori ai vieții” sunt considerați parte din identitatea națională și din patrimoniul natural al insulei.

Dispariția lui Tsitakakantsa este percepută de mulți ca pierderea unei bucăți vii de istorie. Timp de peste un mileniu, arborele a fost martor tăcut al transformărilor naturii și al vieților generațiilor care au crescut în jurul său.