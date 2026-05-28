Regimentul de Aviație Decebal a marcat 34 de ani printr-un show militar la Florești

Avioane militare, tehnică de luptă, demonstrații aeriene și exerciții sportive au putut fi văzute, pe 27 mai, la aniversarea a 34 de ani de la fondarea Regimentului de Aviație „Decebal” din raionul Florești.

La eveniment au participat militari, elevi, profesori și localnici, care au avut ocazia să vadă de aproape tehnica militară și echipamentele folosite în cadrul structurilor de apărare și intervenție.

Pentru militarii care activează în regiment, aniversarea are și o încărcătură personală.

„Am onoarea și respectul de a activa în această unitate militară, deoarece și tatăl meu a făcut serviciul militar aici și este o onoare pentru mine. La fel, am onoarea să instruiesc militarii pe care îi am în subordine”, a declarat căpitanul Iulian Lisnic.

La rândul său, pilotul Octavian Țurcanu a spus că evenimentul reprezintă un moment important pentru dezvoltarea aviației militare.

„Este un eveniment foarte important, care ne unește și ne face să fim mai puternici, să ne dorim să progresăm și mai mult și să dezvoltăm această ramură foarte importantă a armatei, care se numește Aviație”, a afirmat acesta.

Elevii prezenți la eveniment au urmărit demonstrațiile și au explorat tehnica militară și autospecialele pompierilor.

„Mi-a plăcut programul demonstrativ, diferitele mâncăruri tradiționale ale armatei și lucrurile pe care le poartă cei care activează în acest domeniu”, a spus elevul Matvei Gustoi.

„Am văzut mașina de pompieri, toate echipamentele, cum ar fi casca și lucrurile pe care le folosesc pompierii în caz de urgență. De asemenea, am văzut tehnica militară și cum zboară un avion”, a declarat eleva Carolina Mihailov.

La activitate au participat și reprezentanți ai Brigadei 1 Infanterie Motorizată „Moldova”.

„Cu ocazia celebrării a 34 de ani de la crearea Regimentului de Aviație „Decebal”, vreau să le urez colegilor mei multă sănătate, succes în activitate și un cer senin”, a declarat maiorul Daniel Vrabii.

Regimentul de Aviație „Decebal” a fost creat la 28 mai 1992 și activează în cadrul Comandamentului Forțelor Aeriene. Principala misiune a unității este instruirea și pregătirea militarilor din aviație.