Petrol, panică și profit: noua geografie a banilor și cum a rescris Ormuz tot ce știam despre piețe

La trei luni de la începerea războiului din Iran , piețele internaționale nu se mai mișcă pur și simplu în umbra crizei geopolitice – au început să fie complet remodelate de aceasta, scrie Naftemporiki.

Petrolul a crescut vertiginos, inflația amenință să revină în prim-plan, randamentele obligațiunilor urcă la maxime multianuale, iar băncile centrale își văd planurile de relaxare a politicii monetare eșuate.

În același timp, însă, Wall Street continuă să stabilească recorduri istorice datorită freneziei inteligenței artificiale , în timp ce dolarul își reafirmă rolul de refugiu suprem.

În acest nou peisaj, războiul creează deja câștigători clari și perdanți – de la superputeri energetice și giganți tehnologici până la economiile vulnerabile ale Asiei și o Europă asediată.

Petrolul schimbă totul

Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 40% de la începutul războiului, Brent-ul menținându-se constant în jurul a 100 de dolari pe baril și atingând chiar și nivelurile aproape duble față de cele de dinainte de război la începutul lunii aprilie.

Eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice de către economiile majore și căutarea unor surse alternative de aprovizionare au ajutat, dar presiunea asupra sistemului energetic global este în creștere.

Creșterea prețurilor petrolului a reaprins temerile privind un nou val de inflație și a obligat piețele să-și reconsidere așteptările privind ratele dobânzii.

Wall Street stabilește noi recorduri

În ciuda crizei energetice, acțiunile – în special cele din SUA – continuă să atingă maxime istorice.

Frenezia investițională din jurul inteligenței artificiale acționează ca un scut împotriva riscurilor geopolitice. Indicele S&P 500 și Nasdaq ating niveluri record, în timp ce piețele europene sunt, de asemenea, în creștere.

Marea surpriză vine din partea industriei semiconductorilor. SK Hynix a depășit pentru prima dată 1 trilion de dolari în valoare de piață, urmând Samsung Electronics și Micron Technology în creșterea inteligenței artificiale.

Dolarul rămâne „rege". Totuși, nu toată lumea deschide șampanii

Indicele S&P 500 al companiilor aeriene scăzut cu peste 6% din cauza perturbărilor traficului aerian, în timp ce acțiunile companiilor de lux sunt presate de temerile că inflația va afecta consumul.

Dolarul rămâne „rege". El e marele câștigător geopolitic de până acum este dolarul.

În ciuda îngrijorărilor legate de politica economică a SUA, investitorii continuă să considere moneda americană ca pe un refugiu sigur. Dolarul s-a apreciat cu aproximativ 1,5% față de principalii săi rivali de la începutul războiului, depășind chiar și francul elvețian și yenul.

Dolarul este susținut și de randamentele mai mari ale obligațiunilor americane.

Asia: Monedele se depreciază

Pe de altă parte, marii perdanți ai crizei sunt multe economii asiatice, care depind enorm de petrolul care trece prin Strâmtoarea Hormuz.

Rupia indiană, rupia indoneziană și peso-ul filipinez au atins minime istorice față de dolar, în timp ce mai multe bănci centrale sunt obligate să majoreze ratele dobânzilor sau să intervină pe piețele valutare.

Sri Lanka a provocat un șoc prin creșterea ratelor dobânzilor cu 100 de puncte de bază.

Singura excepție în regiune este yuanul chinezesc, care este susținut de rezervele energetice interne mari ale Chinei.

Europa: O nouă umbră asupra economiei

Europa pare deosebit de vulnerabilă la șocul energetic . În zona euro, activitatea economică s-a contractat în luna mai în cel mai rapid ritm din ultimii peste doi ani și jumătate, conform indicatorilor S&P Global PMI.

Banca Centrală Europeană a avertizat că războiul exacerbează vulnerabilitățile financiare ale regiunii, în timp ce în Marea Britanie companiile raportează creșterea costurilor energiei și o încetinire a activității.

SUA par mai rezistente datorită autosuficienței energetice și investițiilor uriașe în economia bazată pe inteligență artificială. Cu toate acestea, nici economia americană nu este neafectată: prețul mediu al benzinei a atins cele mai ridicate niveluri din ultimii patru ani.

Cei mai clari perdanți ai crizei sunt obligațiunile guvernamentale.

Piețele se tem că băncile centrale vor fi obligate să mențină ratele dobânzilor ridicate – sau chiar să le majoreze – pentru a face față inflației energetice.

Randamentul obligațiunii americane pe 30 de ani a depășit 5%, cel mai ridicat nivel din 2007, în timp ce randamentele germane sunt, de asemenea, la cele mai ridicate niveluri din ultimii peste 15 ani.

Traderii nu mai iau în considerare două majorări ale ratelor dobânzii din partea BCE până la sfârșitul anului.

Și astfel, la trei luni de la începerea războiului, devine din ce în ce mai clar că această criză nu doar remodelează echilibrul geopolitic, ci și întreaga hartă a piețelor.