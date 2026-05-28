Curtea de Apel se pronunță astăzi în dosarul de condamnare a Evgheniei Guțul

Curtea de Apel Centru urmează să se pronunțe astăzi asupra recursului depus de avocații bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și secretarei fostului partid Șor, Svetlana Popan, după condamnarea acestora în primă instanță.

Ședința de la Curtea de Apel este anunțată pentru ora 14:00.

În ședințele anterioare, Evghenia Guțul a respins acuzațiile și a afirmat că nu a comis ilegalități. Aceasta a declarat că, în perioada incriminată, deținea o funcție fără putere de decizie în partid. Totodată, ea a calificat sentința drept una „dură” și a sugerat că decizia primei instanțe ar avea la bază motive politice.

Evghenia Guțul și Svetlana Popan, afiliate fugarului Ilan Șor, au fost condamnate la șapte și, respectiv, șase ani de închisoare. Acestea au fost luate sub strajă din sala de judecată. Decizia a fost pronunțată pe 5 august 2025 de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Atât Evghenia Guțul, cât și Svetlana Popan au respins acuzațiile incriminate.