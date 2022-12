Celebrul comediant Mugur Mihăescu, noul membru al partidului AUR

Mugur Mihăescu, renumit pentru interpretarea lui „Garcea” și alte roluri din „Vacanța Mare”, s-a înscris în partidul AUR.

„În ceea ce privește AUR și platforma de merit crede-mă că oamenii de valoare vin către noi. Nu-i mediatizează nimeni, pentru că nu au interes. (…) Dacă tu personal nu crezi în proiectul AUR vino să ne cunoști, să vorbim, să discutăm ideile și soluțiile pe care le propunem și dacă vrei să ajuți și să te implici te aștept cu drag, atât pe tine cât și pe cei care tu crezi că merită să vină”, îi răspunde Mugur Mihăescu unei persoane dezamăgite de asocierea cu acest partid.

Săptămâna aceasta, actorul a criticat Austria, după votul împotriva României privind aderarea la Schengen.

„Fiecare picătură contează. Picătură cu picătură se umple oala. Eu am conturi doar la bănci românești, întotdeauna am lucrat bine cu ele. Dacă clienții mei au carduri la bănci austriece, merg și scot cash de la bancomat. Nu am știut că și BCR este așa, dar se rezolvă într-o ora. Le spun angajaților să le spună clienților care au card BCR să meargă să scoată de la bancomat. Am fost în Viena, mi-a plăcut, nu-mi mai place. Putem să avem relații cu Austria, s-a dovedit, dar să își schimbe ei politicul, cum și noi trebuie să ștergem pe jos cu clasa politică de 33 de ani din România. Vreți să avem o Europă așa cum o clamăm, și doar o clamăm, unită? Poporul asta este format din homo sapiens, suntem bipezi. Noi de 33 de ani am vândut tot: justiție, industrie, termocentrale”, a spus Mugur Mihăescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!