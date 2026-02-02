Cer acoperit și frig astăzi: Meteorologii anunță maxime de -7 grade Celsius

Astăzi, în Republica Moldova, vremea va fi predominant înnorată, fără precipitații semnificative, cu temperaturi scăzute dimineața și maxime de aproximativ -7 grade Celsius după-amiază.

Astăzi, în Republica Moldova, vremea va fi predominant înnorată. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nu se așteaptă precipitații semnificative pe parcursul zilei.

În cursul dimineții, temperaturile vor fi foarte scăzute, menținându-se sub -11 grade Celsius până la ora 9:00. De la prânz și până la sfârșitul după-amiezii, mercurul din termometre va urca ușor, atingând un maxim de aproximativ -7 grade Celsius. Probabilitatea de precipitații rămâne nulă pe tot parcursul zilei. Soarele va răsări la ora 07:28 și va apune la ora 17:08, oferind o fereastră limitată de lumină naturală.

Mâine se preconizează condiții meteorologice similare cu cele de astăzi. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate, variind între un minim de -11,7 grade Celsius și un maxim de -5,3 grade Celsius. Cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei și nu sunt prognozate precipitații.

Poimâine, vremea se schimbă ușor odată cu apariția ninsorii sub formă de granule mici. Temperaturile vor fi mai blânde comparativ cu zilele anterioare, oscilând între -8,1 și -3,9 grade Celsius. Se așteaptă zece ore de precipitații cu o probabilitate maximă de 26%, marcând astfel o modificare semnificativă față de condițiile stabilite anterior.