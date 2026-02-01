Elevii din Chișinău revin la ore cu prezență fizică, de mâine. Ceban: Părerile au fost multe și împărțite. Ținem cont de fiecare

De mâine, elevii din municipiul Chișinău revin la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, acum câteva clipe, pe rețele.

„De mâine, copiii revin la lecții cu prezență fizică.

În ultimele zile, acesta a fost subiectul cu cea mai mare interacțiune a foarte mulți tineri, elevi și părinți.

Părerile au fost multe și împărțite. Continuăm să ținem cont de fiecare părere.

Succes tuturor!”, a scris Ion Ceban.