Elevii din Chișinău revin la ore cu prezență fizică, de mâine. Ceban: Părerile au fost multe și împărțite. Ținem cont de fiecare
De mâine, elevii din municipiul Chișinău revin la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, acum câteva clipe, pe rețele.
„De mâine, copiii revin la lecții cu prezență fizică.
În ultimele zile, acesta a fost subiectul cu cea mai mare interacțiune a foarte mulți tineri, elevi și părinți.
Părerile au fost multe și împărțite. Continuăm să ținem cont de fiecare părere.
Succes tuturor!”, a scris Ion Ceban.