Dossier Center: Relaţia lui Jeffrey Epstein cu Rusia. Finanţistul avea legături strânse cu un absolvent al Academiei FSB, care pregăteşte ofiţeri de informaţii / Belyakov ar putea fi vârful icebergului în legăturile dintre elitele ruse şi Epstein

Au apărut noi detalii în cazul lui Jeffrey Epstein, finanţistul şi infractorul sexual american care s-a sinucis în 2019, după ce a fost arestat sub acuzaţia de trafic de persoane şi solicitare de prostituţie. Deşi au fost făcute publice sute de nume ale victimelor şi clienţilor săi, până acum aproape că nu existau urme ruseşti în cazul Epstein. Dossier Center a descoperit însă legăturile strânse ale finanţistului cu Serghei Belyakov, pe atunci viceministru al Dezvoltării Economice şi ulterior director al Fundaţiei Forumului Economic din Sankt Petersburg, care organizează Forumul Economic Internaţional din Sankt Petersburg (SPIEF).

Belyakov este absolvent al Academiei FSB, care pregăteşte ofiţeri de informaţii ruşi.

Bărbatul l-a ajutat pe Epstein să rezolve problema unui model rus care şantaja oameni de afaceri americani şi i-a propus să organizeze întâlniri cu viceministrul finanţelor Serghei Storchak şi cu vicepreşedintele Băncii Centrale Alexei Simanovsky. La rândul său, Epstein l-a sfătuit pe Belyakov cu privire la salvarea economiei ruse în contextul sancţiunilor impuse, recrutând în acelaşi timp oaspeţi de marcă pentru SPIEF.

„Poveşti dure”

În iulie 2015, [n.r.: ortografia şi punctuaţia aici şi mai jos conform originalului]:

„Ce mai faci, am nevoie de o favoare, este o rusoaică din Moscova. Guzel Ganieva. Încearcă să şantajeze un grup de oameni de afaceri puternici din New York, ceea ce este rău pentru afacerile tuturor celor implicaţi. A sosit la New York sâmbăta trecută şi stă la Four Seasons, pe strada 57. Sugestii?”

Potrivit lui Epstein, Ganieva susţinea că „bărbaţii puternici profitau de femei ca ea”.

Belyakov a răspuns rapid, trimiţându-i lui Epstein un profil al Ganievei doar câteva zile mai târziu:

„Deci

Fata organizează această afacere în fiecare vară în SUA şi în alte locaţii

Are colegi

Nu are pe nimeni în spate. Cel puţin cei care o cunosc spun că nu are niciun patron

Până acum a fost implicată în numeroase poveşti dure, fără consecinţe pentru ceilalţi participanţi

Prin urmare, informaţiile tale sunt surprinzătoare. S-a încercat contactarea ei, dar nu a răspuns – se pare că sunt probleme de afaceri. Acesta ar putea fi un motiv pentru şantaj.

Refuzul accesului în SUA ar fi o mare ameninţare pentru afacerea ei”.

„În sezonul bun (mai-august) ea câştigă peste 100.000 de dolari”, a adăugat Belyakov. Prin „poveşti dure”, el s-ar fi putut referi la practicile BDSM (sado-masochism). Ganieva l-a acuzat ulterior pe prietenul lui Jeffrey Epstein, Leon Black, de predilecţii sadice şi hărţuire.

Forumul Economic de la Sankt Petersburg, cunoscut de mult timp ca un „punct fierbinte” pentru escortele ruseşti

Este puţin probabil ca cererea lui Epstein să-l fi surprins pe Belyakov. Forumul Economic de la Sankt Petersburg era cunoscut de mult timp ca un „punct fierbinte” pentru escortele ruseşti. Agenţiile de modelling recunosc deschis că au colaborări cu organizatorii SPIEF şi că nu controlează ce fac modelele lor după încheierea evenimentelor oficiale.

Serviciile de escortă sunt riscante nu numai pentru persoanele care sunt atrase în prostituţie, ci şi pentru clienţii lor. Lucrătoarele sexuale îşi filmează adesea însoţitorii pentru a-i şantaja ulterior. Acesta a fost cazul, de exemplu, al belarusei Anastasia Vashukevich („Nastya Rybka”), care a fost implicată într-un scandal cu oligarhul Oleg Deripaska şi cu Serghei Prikhodko, vicepreşedintele guvernului rus. Materialele compromiţătoare despre oameni de afaceri şi politicieni de rang înalt sunt adesea colectate de serviciile de informaţii, o metodă cunoscută sub numele de „capcană cu miere”. Un caz în care s-a recurs la această metodă a fost cel al ofiţerului militar estonian Deniss Metsavas, care a fost condamnat la 15,5 ani de închisoare pentru colaborare cu serviciile de informaţii militare ruse.

Metsavas a declarat că a petrecut timp cu o fată în timpul călătoriei sale la Smolensk, iar apoi a aflat de la un ofiţer al Direcţiei Principale de Informaţii a Rusiei (GRU) că ea a depus o plângere împotriva lui pentru viol şi că numai spionajul pentru Rusia îl putea salva de urmărirea penală şi de ruşine.

Belyakov se afla într-o poziţie unică: nu numai că era prieten cu Epstein şi responsabil de SPIEF, dar era şi absolvent al Academiei FSB. S-a înscris la Academie în 1993, după ce a terminat doi ani de serviciu militar obligatoriu. După ce a absolvit Academia în 1998, a servit un an în garda de frontieră a FSB, apoi a început o carieră surprinzător de fulminantă în establishmentul rus. Conform biografiei sale oficiale, în 2001, la vârsta de 28 de ani, cu puţină experienţă în afară de serviciul militar şi FSB, Belyakov a devenit consilier al Direcţiei Generale a Fundaţiei Internaţionale pentru Reforme Economice şi Sociale „Reforma”, înfiinţată în 1990 de „intelectuali din cercurile apropiate guvernului”.

De atunci, toate noile funcţii ale lui Belyakov au accentuat apropierea sa de elita economică. A fost consilier al directorului general adjunct al grupului industrial Basic Element al lui Oleg Deripaska, apoi asistent al preşedintelui Uniunii Industrialiştilor şi Antreprenorilor din Rusia. Încă din 2008 – la doar 10 ani după absolvirea Academiei FSB – Belyakov a devenit asistent al ministrului dezvoltării economice, Elvira Nabiullina (în prezent şefa Băncii Centrale a Rusiei). Apoi l-a ajutat pe primul viceprim-ministru al Rusiei, Igor Shuvalov, să rezolve problemele investitorilor. În 2012, Belyakov a fost promovat în funcţia de viceministru al dezvoltării economice.

Progresul rapid al carierei lui Belyakov poate avea o explicaţie foarte simplă. FSB îşi trimite constant angajaţii la diverse departamente şi organizaţii pentru a le monitoriza în numele serviciului de informaţii. Pentru a face acest lucru, pot chiar să inventeze un fel de funcţie, al cărei titlu nu întotdeauna clarifică ce anume face persoana respectivă. Iar FSB în sine dispune de un întreg aparat de angajaţi detaşaţi pentru astfel de sarcini.

Desigur, toate datele despre aceşti angajaţi sunt strict clasificate, dar se ştie că unele funcţii în marile companii sunt ocupate în mod tradiţional de persoane din FSB – de exemplu, vicepreşedintele pentru securitate sau un consilier cu merite necunoscute

„Noi orizonturi”

Dossier Center precizează că deţine documente care indică faptul că Serghei Belyakov era în contact cu Jeffrey Epstein cel puţin din 2014. După cum s-a menţionat mai sus, la acea dată Epstein fusese deja condamnat pentru ademenirea unei minore în scopul prostituţiei şi pentru solicitarea serviciilor unei prostituate, iar în 2008 primise o pedeapsă de 18 luni de închisoare. Acest lucru nu l-a descurajat însă pe Belyakov.

Belyakov îl aprecia în mod evident pe Epstein, oferindu-i sprijinul chiar şi după ce Rusia a anexat Crimeea şi s-a confruntat cu sancţiuni internaţionale. După una dintre întâlnirile lor din primăvara anului 2014, Belyakov i-a scris lui Epstein că puţini oameni „pot deschide noi orizonturi şi perspective” [ca el], apoi i-a mulţumit pentru „cadoul frumos”. Nu se ştie ce fel de cadou a primit Belyakov de la Epstein, dar în timpul discuţiilor lor, Epstein i-a sugerat în repetate rânduri lui Belyakov să se „relaxeze” şi să „se distreze”. În plus, Epstein l-a asigurat pe Belyakov de încrederea sa în marile idei ale Rusiei şi i-a sugerat diverse soluţii inovatoare.

Una dintre acestea era aşa-numita „nouă bancă” care „ar putea fi modelată după o bancă comercială capitalistă, acordând împrumuturi de 9 ori mai mari decât rezervele sale, NU banca mondială, acele modele sunt învechite”, a propus el. Epstein a sugerat, de asemenea, lansarea unei alternative la bitcoin, cunoscută sub numele de BRIC, şi posibilitatea acordării de împrumuturi în valoare de „500 de miliarde” (deşi nu a specificat moneda). Mai mult, Epstein credea că Rusia ar putea crea noi monede legate de petrol sau ar putea dezvolta „contracte inteligente” reglementate de computere. În plus, Epstein şi-a împărtăşit opiniile despre economia rusă cu Belyakov. De exemplu, când în decembrie 2014 Banca Centrală Rusă a majorat rata de referinţă la 17%, Epstein a scris: „Este un sfat prost să majorezi ratele. Transmite un semnal greşit.”

Epstein i-a oferit lui Belyakov şi ajutorul său pentru a asigura prezenţa invitaţilor la SPIEF, întrucât mulţi au refuzat să vină din cauza sancţiunilor impuse Rusiei în urma anexării Crimeei. (Belyakov a coordonat Forumul în timp ce încă ocupa funcţia de ministru adjunct.) La rândul său, în iulie 2014, Belyakov l-a ajutat pe Epstein să obţină o viză rusă şi intenţiona să-i organizeze întâlniri cu viceministrul finanţelor, Sergei Storchak, şi cu vicepreşedintele Băncii Centrale, Alexei Simanovsky (sau cu ministrul dezvoltării economice, Alexei Ulyukayev). Nu se ştie dacă această vizită a lui Epstein a avut loc efectiv. În august 2014, însă, Belyakov a fost demis din funcţia ministerială după ce a criticat public decizia guvernului de a prelungi îngheţarea părţii de investiţii a pensiilor de stat. Atunci a devenit şeful Fundaţiei SPIEF.

În calitate de preşedinte al consiliului de administraţie al Forumului SPIEF, în vara anului 2015, Belyakov a lucrat intens la întocmirea listei participanţilor la cel de-al patrulea Forum al Inovaţiilor Deschise, programat pentru sfârşitul lunii octombrie. Crimeea fusese deja anexată de mai bine de un an şi fuseseră introduse sancţiuni europene împotriva Rusiei, dar Belyakov dorea să vadă la forum oameni de afaceri străini importanţi. Din nou, Jeffrey Epstein a venit în ajutor.

Epstein i-a oferit lui Belyakov o serie întreagă de potenţiali invitaţi cu care susţinea că poate organiza întâlniri. Printre aceştia se numărau fostul director tehnic al Microsoft, Nathan Myhrvold, şi cofondatorul LinkedIn, Reid Hoffman. Belyakov i-a spus lui Epstein că ar fi minunat să-i întâlnească pe toţi şi l-a ales pe Hoffman, adăugând că era interesat de toate reţelele sociale (deşi LinkedIn urma să fie interzis în Rusia un an mai târziu). Epstein a promis că va aranja contactele. În plus, l-a pus pe Belyakov în legătură cu miliardarul american Thomas Pritzker, asigurându-l pe Belyakov că îl va îndrăgi pe „Tom”: „Este capul familiei, foarte solid. Are afaceri în toată lumea, precum Hyatt, şi afaceri personale în Irak. Distrează-te.” Nu este clar dacă au avut loc vreo întâlnire.

Epstein l-a prezentat pe Belyakov fostului ministru israelian al Apărării, Ehud Barak

Potrivit The Wall Street Journal, Barak s-a întâlnit cu Epstein de zeci de ori la reşedinţele finanţatorului american din Florida şi New York şi a călătorit cu avionul său privat. În 2015, Barak a creat compania Sum (E.B.) pentru a investi în start-up-ul de înaltă tehnologie Carbyne (fost Reporty), Epstein furnizând cea mai mare parte a banilor pentru achiziţionarea de acţiuni în Carbyne.

Belyakov şi-a respectat şi el promisiunile. De exemplu, a redactat o scrisoare de recomandare pentru asistenta lui Epstein, Svetlana (Lana) Pozhidaeva, pentru a obţine o viză de talent O-1 pentru Statele Unite. „Svetlana ajută Comitetul nostru de organizare din 2014, oferind consultanţă participanţilor occidentali şi asigurând cooperarea între liderii de afaceri occidentali şi autorităţile ruse. A fost o onoare să o avem pe Svetlana la Forumul din 2014 şi aştept cu nerăbdare să o aud vorbind la Forumul din acest an”, a indicat Belyakov în scrisoare.

Pozhidaeva este cetăţeană rusă şi are o lungă istorie de relaţii de afaceri cu Epstein. Potrivit ei, după absolvirea Institutului de Stat pentru Relaţii Internaţionale din Moscova (MGIMO), lucra ca analist financiar când a ajuns în finala unui concurs de frumuseţe organizat de revista pentru bărbaţi Maxim, a semnat un contract cu agenţia de modelling Elite Models şi s-a mutat în Europa. Nu se ştie exact cum l-a cunoscut pe Epstein – o sursă a Daily Mail a afirmat că miliardarul i-a oferit ocazia de a studia şi de a „participa la conferinţe cu academicieni”. În decembrie 2010, ea a fost fotografiată pentru prima dată părăsind conacul lui Epstein în timp ce prinţul Andrew, prinţul britanic acuzat ulterior de agresiune sexuală, se afla acolo. Pozhidaeva a negat că ea era femeia din fotografie, deşi, aşa cum a subliniat Daily Mail, geanta femeii avea o etichetă a companiei aeriene ruse Aeroflot cu numele ei pe ea. Pozhidaeva a devenit apoi preşedinta organizaţiei Education Advance, cu o parte din donaţiile făcute de Epstein. Într-o conversaţie cu The Daily Beast, iubitul lui Pozhidaeva a susţinut că ea nu ştia aproape nimic despre activităţile ilegale ale lui Epstein şi a promis că va returna donaţia lui Epstein.

În 2018, Svetlana a lansat WE Talks: proiectul de emancipare a femeilor pentru a sprijini antreprenoarele. Avocatul lui Epstein, Darren Indyke, a depus documentele pentru înregistrarea mărcii comerciale WE Talks, iar adresa introdusă în formularul de cerere era aceeaşi cu cea a Fundaţiei Epstein. După moartea miliardarului, Pozhidaeva şi-a schimbat avocatul.

Deşi este posibil ca Belyakov, la fel ca Pozhidaeva, să nu fi ştiut nimic despre acuzaţiile aduse lui Epstein, este greu de crezut. Chiar şi în 2008, după primul proces penal împotriva finanţistului, reputaţia acestuia era atât de pătată încât universităţile îi refuzau donaţiile. Cu toate acestea, asocierea lui Epstein cu Belyakov poate indica faptul că serviciile de informaţii ruse încercau să obţină acces la reţeaua extinsă de relaţii şi resursele lui Epstein. Potrivit Dossier Center, Belyakov şi Epstein s-au întâlnit de cel puţin cinci ori.

Dossier Center suspectează că Sergei Belyakov ar putea fi vârful icebergului în legăturile dintre elitele ruse şi Jeffrey Epstein.