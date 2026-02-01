„Mai scump e doar în Amsterdam.” Ioniță: Chișinăul e al doilea cel mai scump oraș din Europa după anii pe care trebuie să îi muncești pentru a-ți procura apartament

„Chișinăul e pe locul doi în Europa cel mai scump oraș după anii pe care trebuie să îi muncească un tânăr pentru a-și procura un apartament nou”. Cel puțin așa susține analistul econimic Veaceslav Ioniță. „Mai scump e Amsterdam, la București e mai ieftin”, a precizat expertul la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.

„În Europa, pentru un apartament nou de 70 metri pătrați trebuie să lucrezi 8-10 ani. La noi – de trei ori mai mult. Chișinăul raportat la salariu e pe locul doi în Europa cel mai scump oraș după anii pe care trebuie să îi muncească un tânăr pentru a-și lua un apartament. Mai scump e în Amsterdam. Dacă în Chișinău îți trebuie să lucrezi 15 ani pentru un apartament, în București – mai puțin de 7 ani”, menționează Veaceslav Ioniță