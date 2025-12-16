Cer variabil în țară și minime sub zero grade

Meteorologii prognozează cer variabil în toată țara. Minimele termice vor fi cuprinse între -4 și +1 grad Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 3 km/h. Umiditatea aerului va fi de 75-100%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între -4° și +4°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între 0° și +7°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +1° și +9°C.