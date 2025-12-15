„Air Wagner”, noul business al mercenarilor ruși în Africa. Se folosesc de elicoptere militare

Serviciul, numit „Air Wagner” de către localnici, se bazează pe elicoptere și echipaje provenite din resursele militare ale grupării Wagner. Costurile cu combustibilul, întreținerea și logistica sunt acoperite de statul din Africa Centrală, în timp ce mercenarii Wagner păstrează veniturile din vânzarea biletelor.

Tarifele depășesc 170 de dolari și pot ajunge la 230 de dolari.

Elicopterele operează rute către orașe greu accesibile din apropierea regiunilor de frontieră instabile, inclusiv Sam Ouandja, aproape de Sudan, și Zemio, lângă granița cu Sudanul de Sud.

Tarifele depășesc 170 de dolari pentru zborurile către Sam Ouandja și pot ajunge la aproximativ 230 de dolari pentru Zemio. Cererea pentru acest serviciu a crescut, deoarece insecuritatea persistentă și infrastructura rutieră precară fac din transportul aerian una dintre puținele modalități viabile de a ajunge în aceste zone.

Prin acest business, se extinde influența comercială pe care Wagner a construit-o în Republica Centrafricană din 2018, când președintele Faustin-Archange Touadéra a invitat grupul să ajute la combaterea forțelor rebele care controlează mari părți ale țării.

Afacerile Wagner în Africa

Experții ONU și anchetatorii neguvernamentali au acuzat Wagner că a profitat de exploatarea aurului și a diamantelor, de exporturile de lemn și de alte afaceri care funcționează în mare parte în afara supravegherii statului, precum și că a utilizat practici coercitive pentru a controla lanțurile de aprovizionare locale.

De asemenea, aceștia au documentat acuzații de grave încălcări ale drepturilor omului comise de personalul Wagner împotriva civililor, acuzații pe care grupul le-a negat în trecut.

Printre acțiunile legate anterior de Wagner în Bangui se număra o băutură alcoolică produsă local, comercializată sub denumirea „Africa Ti L’or” („Africa este aur”), care, potrivit presei locale, s-a răspândit rapid în baruri după ce patronii au fost presați să o cumpere.

Produsul a fost ulterior retras de pe piață în urma unor rapoarte care indicau că conținea substanțe toxice și era produs folosind apă de calitate inferioară.

Republica Centrafricană este una dintre cele mai sărace și instabile țări din lume. Din 2012, grupurile armate controlează teritorii mari, infrastructura din afara capitalei fiind grav degradată.

Wagner a fost fondată de Evgheni Prigojin, care a murit într-un accident de avion în Rusia în 2023, cel mai probabil eliminat la ordinul lui Vladimir Putin, pentru tentativă de rebeliune.

În ciuda tulburărilor care au urmat după moartea sa, forțele legate de Wagner au continuat să opereze în anumite părți ale Africii, poziționându-se ca parteneri de securitate ai unor guverne fragile, asigurându-și în același timp accesul la resursele naturale.