Statul preia de la Lukoil infrastructura petrolieră pe care o are compania la Aeroport

Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a luat o decizie importantă și anume de a refuza aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în termen de 20 de zile, toate bunurile, conform contractului din 2005, urmează a fi transmise în proprietatea statului.

„Am luat decizia de a refuza aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova și de a reveni, în termen de 20 de zile, la situația anterioară anului 2005, când a fost preluată infrastructura complexului petrolier „Aeroport”. Prin urmare, în termen de 20 de zile, toate bunurile, conform contractului din 2005, urmează a fi transmise în proprietatea statului.

Hotărârea de azi vine drept consecință a neîndeplinirii de către SRL „Lukoil-Moldova” a mai multor cerințe stabilite încă începând cu mai 2024 de către Consiliu. În urma verificării investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului de către SRL „Lukoil-Moldova”, Consiliul a solicitat 3 lucruri:

– înstrăinarea complexului petrolier ,,Aeroport”, amplasat în vecinătatea imediată a teritoriului Aeroportului Internațional Chișinău, fiind extins de mai multe ori termenul de realizare a acestei cerințe;

– modificarea structurii corporative cu excluderea entităților vizate de sancțiuni internaționale;

– înstrăinarea depozitului petrolier din strada Muncești.

Totodată, Grupul de lucru pentru gestionarea riscurilor legate de sancțiunile internaționale impuse Lukoil a sesizat organele abilitate pentru a investiga întreaga procedură din 2005 de preluare a terminalului petrolier de la Aeroport de către Lukoil.

Ca urmare a deciziei de azi – de revenire la situația de dinainte de 2005 – în 20 de zile statul Republica Moldova va deveni proprietar al infrastructurii petroliere aeroportuare.

Această decizie este necesară pentru asigurarea unei funcționări nepereclitate a furnizării de petrol pentru aeronave, precum și pentru protejarea securității naționale și a obiectelor de infrastructură critică”, a declarat Alexandru Munteanu.