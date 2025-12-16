Incident la Ambasada R. Moldova din SUA: Au intervenit pompierii

Serviciile specializate au intervenit la Ambasada Republicii Moldova din SUA, ca urmare a unui incident, anunță instituția pe pagina sa de Facebook. Deocamdată nu este clar ce s-a întâmplat cu exactitate.

Ambasada a anunțat că serviciile consulare au fost sistate temporar.

„Stimați cetățeni, urmare a unui incident, vă informăm despre sistarea temporară a serviciilor consulare în incinta Ambasadei. În scurt timp, vom informa adresa noului local pentru prestarea serviciilor consulare.

(…) Din cauza unei situații excepționale apărute la Ambasadă, suntem nevoiți să anunțăm anularea evenimentului de astăzi dedicat colindelor și împodobirii bradului. Cerem scuze pentru eventualele inconveniente create și vă mulțumim pentru înțelegere”, se arată în postarea de pe rețelele sociale.