Cernăuțeanu: Moldova nu produce droguri. Substanțele vin în mare parte din UE și Ucraina

Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că în Republica Moldova nu există laboratoare de producere a drogurilor. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii „Vocea Basarabiei”.

„Noi nu avem, cel puțin nu avem producere pe teritoriul R. Moldova de droguri. La noi, marea majoritate a acestor otrăvuri vin din afara țării”, a declarat Cernăuțeanu.

Fiind întrebat despre principalele destinații de unde provin substanțele interzise, șeful IGP a menționat: „Constatăm că în mare parte vin fie din spațiul UE, fie din Ucraina”.