Plahotniuc a refuzat să facă declarații în dosarul Kuliok după ce a fost adus forțat la ședință

Vladimir Plahotniuc a fost adus silit, astăzi, la ședința de judecată din dosarul „Kuliok”, în care este învinuit Igor Dodon. Fostul lider democrat a refuzat însă să depună declarații în fața instanței.

Vladimir Plahotniuc a fost escortat la ședința desfășurată la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, pentru a fi audiat în dosarul cunoscut public drept „Kuliok”.

În fața completului de judecată, Plahotniuc a declarat că refuză să facă declarații. Acesta nu a oferit explicații nici jurnaliștilor și nu a răspuns la întrebările legate de punga cu bani pe care Igor Dodon o primește în imaginile video apărute în spațiul public și care stau la baza dosarului.

Pe parcursul ședinței, presa a fost evacuată din sala de judecată, iar transmisiunea live a fost oprită.

Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a obiectat că fostul lider democrat a fost adus silit, în pofida faptului că ar avea probleme de sănătate.

În dosarul „Kuliok”, Igor Dodon este acuzat că ar fi pretins și acceptat între 600.000 și un milion de dolari pentru a promova interesele Partidului Democrat din Moldova. Fostul președinte pledează nevinovat.