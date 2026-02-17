Igor Dodon își lasă haina pe brațul unei jurnaliste, la CSJ: „Ține, te rog, vin și fac declarații”

Fostul șef de stat, Igor Dodon, și-a lăsat haina pe brațul unei jurnaliste pentru câteva minute, timp în care urma să discute cu avocatul său. Momentul a avut loc la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, unde reporterii îl așteptau pentru declarații.

„Două minute vorbesc cu avocatul și vin și fac declarații. Ține, te rog. Apoi vă răspund la toate întrebările”, le-a spus Dodon jurnaliștilor.

Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, adus astăzi silit la Curtea Supremă de Justiție, a refuzat să facă declarații în dosarul „Kuliok”, în care este investigat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.

Ex-liderul democrat, Vlad Plahotniuc, a fost adus silit astăzi, 17 februarie, la ședința de judecată în dosarul „Kuliok”, în care este vizat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat situația dosarului „Kuliok”, în care are statut de inculpat, inclusiv faptul că fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat să depună mărturii în instanță.