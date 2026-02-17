DATE OFICIALE. Zeci de mii de rușii și belaruși au încercat să obțină cetățenia Românei

Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) au furnizat recent o serie de date statistice privind procedura de redobândire a cetățeniei române, ca răspuns la o solicitare oficială de informații. Documentele evidențiază o fluctuație a numărului de cereri depuse de cetățeni străini și volumul dosarelor respinse sau identificate cu nereguli.

Fluxul de cereri: Federația Rusă și Belarus

Conform evidențelor ANC, numărul dosarelor depuse de cetățenii din Federația Rusă și Belarus a înregistrat o creștere după anul 2021, cu un vârf raportat în anul 2023.

Anul Cereri Federația Rusă Cereri Belarus 2020 977 95 2021 1.947 285 2022 3.397 409 2023 6.658 692 2024 4.574 605 2025 1.795 307

Dosare respinse și documente false

În ultimii cinci ani, autoritățile române au respins peste 28.000 de cereri de redobândire a cetățeniei. Separat, Ministerul Justiției a raportat identificarea a 2.168 de dosare care conțineau documente false în ultimii patru ani.

Evoluția anuală a dosarelor identificate cu acte false:

2022: 148 cazuri

148 cazuri 2023: 680 cazuri

680 cazuri 2024: 664 cazuri

664 cazuri 2025: 676 cazuri

Verificarea actelor de identitate și a domiciliilor

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a comunicat rezultatele acțiunilor de control privind validitatea documentelor de identitate emise și respectarea normelor privind domiciliul:

Documente ridicate: Peste 8.700 de acte de identitate au fost retrase pentru neconformitate.

Peste 8.700 de acte de identitate au fost retrase pentru neconformitate. Anularea domiciliului (date 2025): Din 143.831 de situații de anulare a domiciliului înregistrate în baze de date, 70.860 au fost dispuse prin măsuri administrative efective.

Aceste date au fost transmise oficial deputatului Valeriu Munteanu, în calitatea sa de membru al Parlamentului României, în scopul monitorizării vulnerabilităților procedurale din cadrul sistemului de redobândire a cetățeniei.