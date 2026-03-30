Cetatea Soroca își redeschide porțile pentru vizitatori pe 1 aprilie

După o perioadă în care au fost realizate lucrări de îmbunătățire a expozițiilor, Cetatea Soroca își redeschide porțile pentru vizitatori începând cu data de 1 aprilie.

Accesul va fi permis tuturor doritorilor, în baza următoarelor tarife: 10 lei pentru copiii cu vârste între 7 și 17 ani și 30 de lei pentru adulții de la 18 ani. Intrarea este gratuită pentru persoanele cu grad de dizabilitate, pentru copiii cu dizabilități, precum și pentru însoțitorii acestora.

Serviciile de ghidaj pot fi solicitate, de preferință, prin programare prealabilă la numărul de telefon 069745369. În cazul grupurilor care nu efectuează o programare în avans, ghidajul va fi asigurat doar în limita disponibilității.