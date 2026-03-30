Separatiștii de la Tiraspol acuză autoritățile de la Chișinău că ar recruta forțat transnistreni

Așa-numitul „Minister al Securității Statului” (MGB) din regiunea transnistreană susține că serviciile speciale din Republica Moldova ar fi intensificat acțiunile de recrutare în rândul locuitorilor din regiune, inclusiv prin citarea acestora la instituții de stat, și ar aplica presiuni în caz de refuz.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul MGB, cetățenii din regiunea transnistreană ar fi chemați să se prezinte la diverse filiale ale Agenției Servicii Publice din Republica Moldova, sub diferite pretexte.

Reprezentanții structurii susțin că persoanele care refuză ar fi amenințate cu măsuri precum privarea sau refuzul acordării cetățeniei Republicii Moldova, dificultăți la traversarea frontierei, restricții de intrare în țară la revenirea din străinătate, dar și probleme pentru copii sau alte rude pe durata șederii în Moldova.

Potrivit MGB, aceste acțiuni ar reprezenta presiuni exercitate asupra cetățenilor din regiune pentru a-i determina să coopereze, scopul fiind, în opinia lor, destabilizarea situației și subminarea voinței politice a populației din Transnistria.

Aceeași sursă afirmă că, în pofida declarațiilor atribuite unor ofițeri ai serviciilor de informații din Republica Moldova, potrivit cărora acțiunile ar avea ca scop binele societății, în practică oamenii ar deveni „instrumente în jocul altcuiva” și ar fi împinși către acțiuni care ar putea constitui infracțiuni, inclusiv trădare.

În același timp, MGB a îndemnat cetățenii din regiune ca, în cazul unor astfel de situații, să contacteze structurile de securitate transnistrene prin intermediul unei linii telefonice directe, pentru a permite intervenția rapidă și prevenirea eventualelor riscuri.

De asemenea, instituția susține că persoanele care ar raporta voluntar și prompt astfel de cazuri ar fi excluse de la răspundere penală.

Autoritățile constituționale de la Chișinău nu au comentat, deocamdată, aceste afirmații.