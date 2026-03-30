Linia Vulcănești-Isaccea, reconectată după atacurile rusești: starea de urgență rămâne până la confirmarea siguranței sistemului

După avariile provocate de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina, linia electrică de importanță strategică Vulcănești-Isaccea a fost reconectată, însă autoritățile de la Chișinău avertizează că situația nu este încă pe deplin stabilizată, iar starea de urgență va fi menținută până la finalizarea tuturor verificărilor tehnice.

Potrivit Guvernului, în prezent sunt efectuate teste tehnice complexe pentru a asigura funcționarea sigură și stabilă a sistemului electroenergetic.

„În prezent, sunt în desfășurare testele tehnice necesare pentru stabilizarea completă a sistemului, un proces care necesită timp și rigoare. Starea de urgență va fi anulată în termeni rezonabili, imediat ce toate condițiile de siguranță sunt confirmate”, a comunicat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu.

Oficiala a precizat că prioritatea autorităților rămâne securitatea energetică și protejarea populației, subliniind că nu există intenția de a prelungi starea de urgență decât dacă evoluțiile din teren o vor impune.

„Nu există intenția de a extinde această stare decât dacă situația o va cere în mod real. Guvernul va prezenta un raport complet al acțiunilor întreprinse pe durata stării de urgență”, a adăugat Daniela Crudu.

Starea de urgență în sectorul energetic a fost instituită pe 25 martie, pentru o perioadă de 60 de zile, după ce linia de înaltă tensiune a fost afectată în urma atacurilor asupra Ucrainei. Segmentul liniei care traversează teritoriul ucrainean este esențial pentru interconectarea Republicii Moldova cu sistemul energetic din România, fiind expus constant riscurilor generate de război.