Ruslan Mova nu a fost lăsat să intre în R. Moldova după retragerea cetățeniei

Fostul șef al așa-numitului minister de interne al regiunii transnistrene, Ruslan Mova, nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova. Despre aceasta au relatat surse IPN din cadrul Poliției de Frontieră și din cercurile politice transnistrene.

Potrivit acestora, Mova a părăsit R. Moldova după ce a fost privat de cetățenia moldovenească prin decretul președintelui Maia Sandu.

Un interlocutor al agenției IPN din Tiraspol susține că acesta a plecat în Turcia folosind pașaportul ucrainean, pe care, după cum afirmă el, îl dețin mulți reprezentanți ai administrației din Tiraspol.

Încercând să revină în R. Moldova, acestuia i-a fost refuzată intrarea. Potrivit informațiilor furnizate de surse, în prezent, Mova are, cel mai probabil, statutul de „persoană nedorită, a cărei prezență pe teritoriul țării este considerată inacceptabilă”.

Amintim că, la sfârșitul lunii februarie, nouă persoane care au deținut și continuă să dețină funcții în cadrul regimului separatist transnistrean au fost lipsiți de cetățenia R. Moldova printr-un decret semnat de președintele Maia Sandu. Printre ei se numără și Ruslan Mova, fostul așa zis ministru de interne de la Tiraspol.