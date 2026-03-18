Cetățenii vor primi avertizări pe telefoane în situații de risc: Când va fi implementat sistemul MD-Alert

Cetățenii Republicii Moldova aflați în zone de risc vor primi mesaje de avertizare direct pe telefoanele mobile, fără a fi nevoie să instaleze aplicații speciale. Guvernul a aprobat conceptul Sistemului de avertizare publică „MD-ALERT”, care va permite informarea rapidă a populației în cazuri precum inundații, valuri de căldură extremă sau precipitații abundente.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, sistemul va fi operațional în anul 2027 și va funcționa datorită tehnologiilor moderne, pentru a transmite mesaje direct persoanelor aflate în zonele afectate.

În prezent, țara nu dispune de un mecanism eficient de alertare în timp real, iar implementarea unui astfel de sistem este considerată esențială pentru protejarea vieții și siguranței cetățenilor.

Costul total pentru implementarea MD-ALERT este estimat la aproximativ 5 milioane de euro, sumă care include și mentenanța pentru primii 5 ani, finanțată printr-un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. După această perioadă, întreținerea sistemului, estimată la circa 340 de mii de euro anual, va fi acoperită din bugetul de stat.