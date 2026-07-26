Cheltuieli de lux la Curtea Constituțională

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a publicat raportul privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice pentru anul 2025.

Documentul arată că cea mai mare cheltuială a instituției a fost pentru serviciile de pază, contractul în valoare de 753.060,96 lei fiind executat integral.

Printre celelalte contracte monitorizate se numără:

achiziția produselor petroliere – 309.940 de lei;

servicii de parcare – 100.800 de lei;

servicii de pictură – 98.000 de lei;

servicii poștale – 40.000 de lei;

servicii de telefonie mobilă și internet – 26.400 de lei;

mentenanța paginii web – 19.440 de lei;

mentenanța programului contabil – 19.800 de lei

Pe lista achizițiilor Curții Constituționale din 2025 se regăsesc și bunuri și servicii pentru amenajarea și întreținerea sediului. Instituția a procurat covoare în valoare de aproximativ 90 de mii de lei, fotolii de peste 41 de mii de lei, a contractat servicii de curățare a draperiilor de aproape 78 de mii de lei, dar și flori pentru decorarea instituției, în valoare de circa 20 de mii de lei.