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Cheltuieli de lux la Curtea Constituțională

Photo of Timpul.md Timpul.md26 iulie 2026
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Curtea Constituțională a Republicii Moldova a publicat raportul privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice pentru anul 2025.

Documentul arată că cea mai mare cheltuială a instituției a fost pentru serviciile de pază, contractul în valoare de 753.060,96 lei fiind executat integral.

Printre celelalte contracte monitorizate se numără:

  • achiziția produselor petroliere – 309.940 de lei;
  • servicii de parcare – 100.800 de lei;
  • servicii de pictură – 98.000 de lei;
  • servicii poștale – 40.000 de lei;
  • servicii de telefonie mobilă și internet – 26.400 de lei;
  • mentenanța paginii web – 19.440 de lei;
  • mentenanța programului contabil – 19.800 de lei

Pe lista achizițiilor Curții Constituționale din 2025 se regăsesc și bunuri și servicii pentru amenajarea și întreținerea sediului. Instituția a procurat covoare în valoare de aproximativ 90 de mii de lei, fotolii de peste 41 de mii de lei, a contractat servicii de curățare a draperiilor de aproape 78 de mii de lei, dar și flori pentru decorarea instituției, în valoare de circa 20 de mii de lei.

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Photo of Timpul.md Timpul.md26 iulie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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