Chiar și cu +15% la vânzările online, Moldova e printre cele mai slabe piețe din UE

Vânzările online de produse și servicii în Republica Moldova au crescut cu 15% față de anul trecut, ajungând la circa 8,9 miliarde de lei, fără TVA, arată un studiu prezentat pe 28 noiembrie de Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham). Cu un volum total de peste 8,8 milioane de comenzi online, Moldova rămâne totuși una dintre cele mai puțin digitalizate piețe de comerț din Europa.

Moldovenii folosesc în mare parte site-urile magazinelor ca pe niște „showroom-uri” digitale, preferând însă să finalizeze achizițiile în format fizic. Doar produsele cosmetice, precum și biletele de avion și de tren sunt cumpărate aproape exclusiv online.

„În Moldova observăm o anomalie care nu se regăsește pe alte piețe – livrarea. Aproximativ două treimi dintre livrări sunt realizate cu flota proprie a comercianților sau prin ridicare din punctul de vânzare, ceea ce arată că multe magazine online funcționează, de fapt, ca vitrine digitale. O evoluție încurajatoare este creșterea plăților cashless, de la 7% în 2023 la 12% în 2024”, a declarat Alexei Burciu, director Marketing și Comerț în cadrul Innovate Moldova.

Veronica Sirețeanu, directoare adjunctă a AmCham Moldova, afirmă că țara are potențial, însă îi lipsesc „două ingrediente esențiale”: încrederea și interoperabilitatea între toți actorii – retaileri, prestatori de servicii de plată și instituții publice.

„Dacă transformăm comerțul online într-un spațiu sigur, eficient și accesibil pentru consumatori, atunci vorbim nu doar de vânzări mai mari, ci de un model nou de creștere economică”, a declarat directoarea adjunctă a AmCham Moldova.

În iunie 2025, în Republica Moldova funcționau aproximativ 2.800 de magazine online, dintre care 1.806 comercializau bunuri și 997 ofereau servicii. Peste 160 de platforme aveau coș de cumpărături, dar nu acceptau plăți cu cardul bancar.

Doar 77 de magazine digitale au avut un trafic lunar de peste 20.000 de vizitatori, iar circa 45% din totalul magazinelor online nu au înregistrat nicio tranzacție cu cardul în prima jumătate a anului 2025.