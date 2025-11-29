Vremea: Ploi în toată țara

Meteorologii prognozează ploi pe tot teritoriul țării și maxime cuprinse între +7 și +12 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între +2° și +7°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +5° și +10°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +7° și +12°C.