BNM retrage din circulație treptat bancnotele de 1, 5 și 10 lei

Banca Națională a Moldovei (BNM) a început retragerea treptată a bancnotelor de 1, 5 și 10 lei, pe măsură ce acestea se deteriorează, în favoarea monedelor cu aceeași valoare. Procesul este unul natural, iar în prezent bancnotele și monedele circulă în paralel.

„Bancnotele care ajung la BNM sunt scoase din circulație, iar când se va decide retragerea definitivă, vom anunța un termen clar. Până atunci, acestea mai circulă”, a explicat Corneliu Crețu, șeful Direcției Operațiuni cu Numerar din cadrul BNM, într-un interviu.

Crețu a subliniat că bancnotele cu valori mici se deteriorează mult mai rapid decât cele de valoare mai mare. Pentru a optimiza circulația numerarului, BNM a introdus în 2018 monedele de 1, 2, 5 și 10 lei, unele dintre ele neavând echivalent sub formă de bancnotă.

Persoanele care dețin bancnote deteriorate – murdare, rupte, arse sau cu înscrisuri – le pot schimba gratuit atât la BNM, cât și la filialele băncilor comerciale, cu condiția ca cel puțin 55% din suprafața bancnotei să fie intactă.

BNM continuă să îmbunătățească elementele de siguranță ale leului. Ultima actualizare a fost realizată în 2015. „Noile elemente de securitate asigură cetățenii că bancnota este autentică și poate fi folosită ca mijloc legal de plată”, a adăugat Crețu.

Bancnotele autentice sunt ușor de recunoscut datorită firului de siguranță din substratul de bumbac și a filigranului cu portretul lui Ștefan cel Mare și acronimul BNM, vizibile atunci când bancnota este privită prin lumină sau înclinată. În caz de dubii, personalul băncilor poate verifica autenticitatea bancnotei prin lumini infraroșii sau ultraviolete, iar falsurile sunt retrase și transmise autorităților pentru control.

29 noiembrie – Ziua Monedei Naționale

Pe 29 noiembrie se marchează 32 de ani de la introducerea leului moldovenesc. Aceasta a înlocuit rubla sovietică și cuponul BNM, o monedă temporară lansată în 1992. Începând cu 2 decembrie 1993, ora 18:00, leul a devenit singurul mijloc legal de plată în Republica Moldova.