Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova, vineri seară. În urma incidentului, autorităţile din Republica Moldova au închis temporar spaţiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepţia regiunii de nord.
Potrivit autorităţilor, cele două drone au traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind nedetectabile pe radar. Ulterior, autorităţile de frontieră ale Ucrainei au informat Poliţia de Frontieră că acestea au fost observate pe direcţia Velikaia Kosniţa (UA) – Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat dintr-o parte în alta.
Instituţiile statului precizează că întreprind măsuri procedurale prevăzute de legislaţia în vigoare. Zona pe unde ar fi trecut dronele este verificată, însă deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranţa cetăţenilor.