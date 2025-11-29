Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova, vineri seară. În urma incidentului, autorităţile din Republica Moldova au închis temporar spaţiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepţia regiunii de nord.

Potrivit autorităţilor, cele două drone au traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind nedetectabile pe radar. Ulterior, autorităţile de frontieră ale Ucrainei au informat Poliţia de Frontieră că acestea au fost observate pe direcţia Velikaia Kosniţa (UA) – Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat dintr-o parte în alta.

Instituţiile statului precizează că întreprind măsuri procedurale prevăzute de legislaţia în vigoare. Zona pe unde ar fi trecut dronele este verificată, însă deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranţa cetăţenilor.