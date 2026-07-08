Chișinău: Doi pietoni au ajuns la spital după ce au fost loviți de un automobil

Doi pietoni au fost răniți după ce au fost loviți de un automobil în timp ce traversau regulamentar strada pe o trecere de pietoni din municipiul Chișinău. Accidentul s-a produs în seara zilei de ieri, în jurul orei 18:40, pe bulevardul Grigore Vieru.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un bărbat de 50 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mercedes, a tamponat un bărbat de 69 de ani și o femeie de 64 de ani, care traversau partea carosabilă pe o trecere de pietoni nedirijată de semafor.

În urma impactului, cele două victime au suferit diverse traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul automobilului a fost reținut pentru 72 de ore.

Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.