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Chișinău: Doi pietoni au ajuns la spital după ce au fost loviți de un automobil

Photo of Timpul.md Timpul.md8 iulie 2026
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Doi pietoni au fost răniți după ce au fost loviți de un automobil în timp ce traversau regulamentar strada pe o trecere de pietoni din municipiul Chișinău. Accidentul s-a produs în seara zilei de ieri, în jurul orei 18:40, pe bulevardul Grigore Vieru.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un bărbat de 50 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mercedes, a tamponat un bărbat de 69 de ani și o femeie de 64 de ani, care traversau partea carosabilă pe o trecere de pietoni nedirijată de semafor.

În urma impactului, cele două victime au suferit diverse traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul automobilului a fost reținut pentru 72 de ore.

Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.

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Photo of Timpul.md Timpul.md8 iulie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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