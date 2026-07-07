Circa 5.000 de metri pătrați de drumuri, reabilitați într-o săptămână la Chișinău

Serviciile municipale au desfășurat, pe parcursul săptămânii trecute, lucrări ample de întreținere și reabilitare a infrastructurii rutiere din Chișinău, care au vizat refacerea carosabilului și sporirea siguranței traficului.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, Regia „Exdrupo” a executat lucrări de frezare și asfaltare pe o suprafață totală de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Cele mai ample intervenții au avut loc pe bulevardul Renașterii Naționale, străzile Alecu Russo, Tudor Vladimirescu și Burebista, bulevardul Mircea cel Bătrân, Viaduct și în comuna Bubuieci.

În același timp, au continuat lucrările de amenajare a nodului rutier de la podul de pe strada Ismail, unde au fost montate borduri, pregătită fundația și relocată o stație de transport public.

La capitolul întreținerea sistemului de canalizare pluvială, au fost montate aproximativ 100 de guri de captare, elemente prefabricate din beton și rigole pe bulevardul Gagarin și în comuna Bubuieci.

Pentru menținerea curățeniei pe drumurile publice au fost evacuate 45 de curse de deșeuri, iar echipele municipale au efectuat lucrări de salubrizare pe principalele artere și în pasajele subterane din Capitală.

În vederea sporirii siguranței circulației, au fost instalate sau deservite 170 de indicatoare rutiere noi, iar marcajul rutier a fost aplicat pe o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați.

Totodată, pe durata perioadei cu temperaturi ridicate, serviciile municipale au continuat stropirea carosabilului pe principalele bulevarde și străzi din toate sectoarele municipiului, pentru diminuarea efectelor caniculei asupra infrastructurii rutiere.

În paralel, antreprenorii contractați de Direcția Generală Mobilitate Urbană au continuat implementarea mai multor proiecte de infrastructură.

În zona „Caldarâm” de pe strada 31 August 1989 au avansat lucrările de montare a canalizării pluviale și de pregătire a fundației pentru coșurile metalice umplute cu piatră.

Pe strada Veronica Micle au început lucrările de reabilitare a trotuarelor prin decaparea structurii rutiere existente, iar pe strada Calea Orheiului au continuat lucrările de refacere a carosabilului din beton-ciment.

De asemenea, pe șoseaua Muncești a început aplicarea straturilor de tratament bituminos de tip Slurry Seal, iar pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, străzile Băcioii Noi și Otovasca, precum și pe drumul de acces spre satul Colonița, au fost executate lucrări de reparație prin injectarea și colmatarea fisurilor.