Wolton: Comunismul este cel mai rău dintre sistemele care au existat în istoria lumii

Regimul comunist a avut cel mai devastator impact din istoria lumii, atât prin numărul victimelor, cât și prin lipsa unei recunoașteri pe măsura suferințelor provocate. Declarația aparține scriitorului, jurnalistului și istoricului francez, Thierry Wolton, și a fost făcută în cadrul interviului „Postcomunismul, frână a dezvoltării civilizaționale a lumii”.

Scriitorul spune că a pledat întotdeauna pentru recuperarea memoriei victimelor comunismului și pentru o evaluare onestă a consecințelor acestui regim.

Potrivit lui Thierry Wolton, comunismul se remarcă în istorie prin amploarea tragediei umane pe care a provocat-o într-o perioadă relativ scurtă de timp, fără a avea un echivalent în ceea ce privește numărul victimelor.

„Comunismul este cel mai rău dintre sistemele care au existat în istoria lumii, din cauza faptului că a făcut un număr enorm de victime într-un timp restrâns. E vorba de sute de milioane de victime. Nu există niciun regim în istorie și în lume care a omorât atâția oameni într-un timp atât de scurt. Putem vorbi de ceva comparabil doar în cazul sclaviei, dar numărul victimelor sclaviei s-a adunat timp de câteva secole. Totuși, nu considerăm că victima unui regim este mai importantă decât alta. O victimă rămâne o victimă”, a spus scriitorul și jurnalistul francez, Thierry Wolton.

În același timp, autorul atrage atenția că suferințele provocate de regimurile comuniste nu au beneficiat de aceeași recunoaștere publică și istorică precum cele generate de nazism. În opinia sa, păstrarea memoriei victimelor comunismului este o obligație morală și o condiție necesară pentru înțelegerea trecutului.

„Trebuie păstrată memoria victimelor comunismului. Memoria victimelor comunismului, din păcate, s-a pierdut, spre deosebire de memoria victimelor nazismului. Mă bucur că victimele nazismului au fost recunoscute, dar îmi pare rău că o astfel de muncă nu s-a făcut și în privința comunismului. Trebuie s-o spunem onest, victimele nazismului pun în umbră victimele comunismului”, a mai spus Thierry Wolton.