Chișinău, motorul industriei Moldovei: alimentara și auto conduc topul producției

Industria Republicii Moldova este puternic concentrată în sectorul prelucrător, care generează peste 83% din producția industrială totală a țării. Mai mult, municipiul Chișinău se detașează ca principal pol industrial, concentrând peste jumătate din producție, 53%, și găzduind cele mai dinamice și cu valoare adăugată mare ramuri industriale. Această concentrare evidențiază rolul capitalei nu doar ca centru administrativ și economic, ci și ca motor al dezvoltării industriale.

Cea mai mare ramură a industriei rămâne sectorul alimentar, care reprezintă aproape 29% din producția totală. Producția include prelucrarea fructelor și legumelor, fabricarea produselor de panificație, lactate și conserve, o industrie orientată atât către consumul intern, cât și către export. Aceasta ramură continuă să fie un pilon al economiei, oferind locuri de muncă și susținând micro și întreprinderile mici.

În paralel, industria auto se află pe un trend ascendent, fiind cea mai dinamică ramură, cu producție aproape triplată față de 2018. Această creștere reflectă investiții în tehnologie și extinderea piețelor externe. Alte sectoare care înregistrează creșteri constante includ industria metalelor, producția de mobilier și echipamente electrice, majoritatea orientate spre export, ceea ce contribuie la consolidarea balanței comerciale și la integrarea Moldovei în lanțurile regionale de producție.

Geografic, distribuția industrială este inegală: Chișinăul concentrează industriile cu valoare adăugată mare și tehnologie avansată, nordul țării păstrează o bază industrială tradițională, cu ramuri mai puțin dinamice, iar sudul rămâne slab industrializat, depinzând în mare parte de agricultură. Această polarizare regională subliniază necesitatea unor politici care să stimuleze diversificarea industrială și investițiile în zonele mai puțin dezvoltate.

Pe termen lung, consolidarea sectorului industrial și diversificarea sa în afara capitalei ar putea reduce dezechilibrele regionale, crește competitivitatea economiei și stimula creșterea durabilă. Investițiile în tehnologie, inovație și integrarea în piețele externe sunt esențiale pentru transformarea industriei moldovenești într-un motor solid al dezvoltării naționale.