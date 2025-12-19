Nou atac cu drone asupra podului de pe traseul Odesa-Reni: Circulația, sistată

Poliția de Frontieră informează că, potrivit informațiilor primite de la omologii ucraineni, la ora 04:10 traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone.

„În scopul asigurării siguranței cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa sunt redirecționate și se întorc pe teritoriul Republicii Moldova.

Activitatea punctului de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” este sistată pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar în PTF „Tudora-Starokazacie” traversarea este permisă doar călătorilor care se deplasează în direcția Belgorod (Ucraina).

Autoritățile de frontieră recomandă cetățenilor să se abțină de la deplasări în această direcție”, se arată în comunicatul emis de Poliția de Frontieră.