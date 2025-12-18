Un agricultor acuză presiuni și blocarea conturilor pentru că refuză să dea mită

Agricultorul Ghenadie Rabei afirmă că a fost supus unor presiuni după ce ar fi refuzat să efectueze plăți neoficiale către conducerea Agenției pentru Dezvoltare și Modernizare în Agricultură (ADMA). Potrivit acestuia, una dintre companiile pe care le administrează s-a pomenit cu conturile bancare blocate, deși datoria față de agenție fusese achitată integral.

Ghenadie Rabei a declarat că situația nu a fost remediată, pentru a exercita presiuni asupra lui. „După patru luni, conturile firmei sunt blocate, chiar dacă eu nu am niciun leu datorie față de ADMA. La fel sunt blocate toate activele firmei, care valorează plus-minus de 100 de ori mai mult decât datoria care era atunci, în luna septembrie, față de ADMA”, a menționat Ghenadie Rabei.

Agricultorul afirmă că i s-ar fi cerut plăți neoficiale pentru ridicarea măsurilor aplicate firmei sale. După ce ar fi refuzat, procedurile ar fi continuat, iar activitatea economică a companiei ar fi fost afectată. Ghenadie Rabei susține că asemenea practici ar fi folosite pentru a constrânge agricultorii aflați în relații contractuale cu agenția.

În același context, agricultorul a vorbit despre presupuse favoruri acordate unor persoane apropiate conducerii instituției, precum și despre tratamente diferite aplicate fermierilor în funcție de disponibilitatea lor de a face „concesii neoficiale”. El a spus că asemenea situații ar fi cunoscute și altor agricultori, care însă evită să vorbească public.

Ghenadie Rabei a declarat că a decis să facă publice aceste fapte pentru a atrage atenția autorităților și opiniei publice asupra modului în care ar fi gestionate relațiile cu fermierii. El a cerut verificarea activității agenției și intervenția organelor competente.