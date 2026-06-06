Chișinăul extinde sistemul de gestionare a deșeurilor în zona metropolitană

Primăria Chișinău implementează mai multe proiecte în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv inițiative intercomunitare cu suburbii, în cadrul eforturilor de extindere a sistemului integrat de salubrizare în zona metropolitană.

Municipalitatea anunță că dezvoltă proiecte considerate „unice și în premieră la nivel național” în domeniul gestionării deșeurilor, capitala fiind plasată pe primul loc în ceea ce privește reciclarea și acțiunile de salubrizare sustenabilă.

Primăria Chișinău este partener în cadrul proiectului intercomunitar „Colectarea deșeurilor solide în Budești, Tohatin și Cruzești”, care vizează peste 10.000 de locuitori din aceste localități.

În satul Tohatin este în construcție un garaj pentru tehnica de salubrizare, care va include și un centru administrativ. Investiția este realizată din bugetul municipal, iar până în prezent lucrările au depășit 5 milioane de lei.

Autoritățile municipale afirmă că proiectele de acest tip urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor de gestionare a deșeurilor și extinderea accesului populației la servicii moderne de salubrizare.

Totodată, în contextul implementării unui sistem integrat de management al deșeurilor în subzona capitalei (RMD 4), Primăria Chișinău și suburbii urmează să creeze un serviciu comun de gestionare a deșeurilor, care să acopere întreaga zonă metropolitană.