Marta Kos, în vizită la „palatul” lui Emilian Crețu: Ce a făcut acolo

Nicio vizită în Republica Moldova, fără o întâlnire cu Emilian Crețu. Comisara europeană pentru Extindere a vizitat „palatul” actorului din sectorul Râșcani al Capitalei și parcul pe care acesta și l-a amenajat lângă casă.

Comisarul a savurat atmosfera în leagăn, a plantat un copac lângă casa influencerului, a avut parte de o excursie prin locuința sa somptuoasă și a gustat fructele moldovenește de sezon pe marginea piscinei lui Crețu.

Amintim că Marta Kos a vizitat și gospodăria lui Emilian Crețu de la Negureni. Ulterior, familia actorului a fost în vizită la comisară, la Bruxelles. Acolo Nina i-a organizat un masterclass de copt plăcinte moldovenești.

În timpul vizitei curente ale sale în Moldova, Marta Kos a deschis la Chișinău Conferința de Investiții Moldova – UE. Comisara europeană are programate mai multe întrevederi cu administrația țării, cu opoziția, dar și un program vast de divertisment. Va face kayaking pe Nistru, planifică să culeagă cireșe și căpșune, dar și să viziteze Mănăstirea „Marta și Maria”.