Dorin Chirtoacă rămâne achitat în dosarul parcărilor cu plată

Curtea de Apel Centru a menținut sentința de achitare pronunțată anterior în dosarul parcărilor cu plată din Chișinău, în care fostul primar al Capitalei, Dorin Chirtoacă, era acuzat de trafic de influență și corupere pasivă.

Instanța a respins apelul procurorilor și a confirmat concluzia primei instanțe, potrivit căreia probele prezentate în dosar nu demonstrează existența faptelor imputate fostului edil. Procurorii au solicitat o pedeapsă de 10 ani de închisoare, o amendă de 170.000 de lei și interdicția de a ocupa funcții publice, însă cererea nu a fost admisă.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție.

Invitat la emisiunea „Întreabă Ghețu” de la TV8, Dorin Chirtoacă a declarat că verdictul nu îi aduce satisfacția pe care ar fi așteptat-o după aproape un deceniu de procese.

„Da, am fost achitat. Aparent ar trebui să mă bucur, dar nu mă pot bucura. Eu am un sentiment de furie, pentru că dosarele fabricate, deschise abuziv pe vremea statului capturat, durează mai mult deja pe vremea guvernării democratice a PAS decât pe vremea mafiei respective”, a spus Chirtoacă.

Fostul primar susține că efectele dosarelor penale continuă să-i afecteze viața personală și profesională, chiar dacă a fost declarat nevinovat de două instanțe.

„Primăria nu mai este, Partidul Liberal este într-o situație complicată, familie nu-i, părinții nu sunt, nici n-am cu cine vorbi despre faptul că am fost achitat. Proprietățile sunt sechestrate în continuare pe al doilea dosar”, a afirmat Chirtoacă.

Fostul edil al Capitalei consideră că fără acest dosar și-ar fi putut duce la capăt mandatul de primar și, eventual, ar fi candidat din nou pentru funcție.

Dosarul parcărilor cu plată a fost deschis în 2017 și a vizat modul de implementare a proiectului privind amenajarea și administrarea parcărilor cu plată din municipiul Chișinău. În decembrie 2022, Judecătoria Chișinău a pronunțat sentința de achitare, motivând că acuzațiile nu au fost demonstrate dincolo de orice dubiu rezonabil.

Dorin Chirtoacă a condus Primăria municipiului Chișinău în perioada 2007–2018, fiind suspendat din funcție după pornirea dosarului penal.