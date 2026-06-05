Dronă explodată la Constanța // Ursula von der Leyen anunță că programul SAFE va contribui la construirea unei Românii mai puternice

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, îşi exprimă solidaritatea cu România, după explozia unei drone în portul Constanţa, la o săptămână după explozia din Galaţi, subliniind că aceasta este o consecinţă directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei şi reamintind totodată că Europa investeşte masiv în capacităţi anti-drone, apărare aeriană şi sisteme de avertizare timpurie, iar programul SAFE va contribui la construirea unei Românii mai puternice.

„Solidaritate cu România!” – scrie, în română, Ursula von der Leyen la începutul mesajului ei postat pe X.

„La o săptămână după ce o dronă s-a prăbuşit într-un bloc de locuinţe din Galaţi, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanţa. Aceasta este o consecinţă directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Aceasta devine din ce în ce mai mult o ameninţare directă pentru ţările de la graniţa noastră de est. Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor ameninţări este absolută”, dă asigurări preşedintele Comisiei Europene.

„Iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenţei”, continuă ea, amintind că Europa investeşte masiv în capacităţi anti-drone, apărare aeriană şi sisteme de avertizare timpurie.

„SAFE (programul UE de investiţii în apărare – n.r.) va contribui la construirea unei Românii mai puternice. Şi a unei Europe mai puternice”, a menționat şeful Comisiei Europene.