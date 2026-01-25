Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis

Alex Pretti avea 37 de ani când și-a pierdut viața. A murit după ce a fost împușcat de un ofițer federal de cel puțin 10 ori în 5 secunde. Uciderea lui a stârnit proteste, dezbateri și a reînnoit o discuție aprinsă cu privire la desfășurarea pe scară largă a mii de agenți federali în cadrul unei acțiuni de combatere a imigrației, transmite Sky News.

Alex Pretti era cetățean american, născut în Illinois. A crescut în Green Bay, Wisconsin, unde a jucat fotbal, baseball și a alergat pentru Preble High School.

Era un pasionat al activităților în aer liber, probabil datorită faptului că fusese cercetaș. Alex Pretti era și muzician în copilărie, cântând în corul de băieți din Green Bay.

După ce a terminat școala, a mers la Universitatea din Minnesota, absolvind în 2011 cu o licență în biologie, societate și mediu, potrivit familiei sale.

A lucrat ca cercetător științific înainte de a se întoarce la școală pentru a deveni asistent medical autorizat.

A lucrat ca asistent medical la secția de terapie intensivă a Administrației Veteranilor din Minneapolis, familia sa spunând că îi păsa profund de oameni.

Înainte de moartea recentă a câinelui său, Alex Pretti iubea să se aventureze împreună cu Joule, câinele său Catahoula Leopard.

Michael Pretti, tatăl lui Alex, a spus că fiului său „îi păsa profund de oameni și era foarte supărat de ceea ce se întâmpla în Minneapolis și în întreaga SUA cu ICE (Immigration and Customs Enforcement)”.

El a adăugat că fiul său considera că protestul era o modalitate prin care își putea exprima grija față de ceilalți. El participase la protestele care au urmat uciderii lui Renee Good de către un ofițer ICE la începutul acestei luni. Ea a murit la mai puțin de un kilometru de locul în care el urma să fie ucis.

La fel ca Renee Good, care avea și ea 37 de ani când a fost ucisă, dosarele judecătorești arată că Alex Pretti nu avea cazier judiciar. Familia sa a declarat că el nu avusese nicio interacțiune cu poliția, cu excepția a două amenzi de circulație.

Membrii familiei au declarat că Alex Pretti deținea un pistol și avea permis de port armă în Minnesota. Deținerea unei arme nu este ceva neobișnuit în Minnesota. Datele furnizate de agențiile de aplicare a legii din Minnesota arată că peste 65.000 de permise de port armă au fost aprobate atât în 2022, cât și în 2023.

Dar, deși Alex Pretti deținea o armă, familia sa nu știa că o purta asupra sa.

Fosta sa soție a declarat agenției de știri AP că el a obținut un permis de port armă în urmă cu aproximativ trei ani și că deținea cel puțin un pistol semiautomat când s-au separat, în urmă cu peste doi ani. Ea a adăugat că nu știa ca el să fi fost vreodată agresiv fizic, în ciuda faptului că a fost implicat în proteste anterioare, cum ar fi cele care au urmat uciderii lui George Floyd de către un polițist din Minneapolis în 2020.

Vecinii l-au descris ca fiind o persoană liniștită și caldă.

„Este o persoană minunată”, a spus Sue Gitar, care locuiește la etajul inferior al locuinței lui Pretti.

Ea a descris o imagine idilică a vecinului său, care, potrivit ei, s-a mutat în clădire în urmă cu aproximativ trei ani.

Dacă se întâmpla ceva suspect în cartier sau când se temeau că clădirea ar putea avea o scurgere de gaz, el se grăbea să ajute, a declarat ea pentru AP.

În ciuda programului lung de lucru ca asistent medical, Alex Pretti nu era un singuratic și uneori invita prieteni la el, potrivit vecinilor săi.

Într-o conversație recentă cu fiul lor, părinții săi, care încă locuiesc în Wisconsin, i-au spus să fie atent când protestează.

Tatăl său a spus că Alex i-a răspuns: „Știe asta, știa asta”.

Câteva săptămâni mai târziu, familia lui a aflat despre împușcăturile care l-au ucis pe Alex Pretti printr-un telefon de la un reporter.