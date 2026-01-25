O tânără a dispărut în Capitală: Rudele cer ajutorul cetățenilor

O tânără a dispărut în Capitală. Ultima dată, aceasta a fost văzută pe 21 ianuarie.

Potrivit informațiilor, în jurul orei 23:30, tânăra a cerut ajutor pentru a putea ajunge acasă, iar la ora 2:37 ea a anunțat apropiații că se află la o stație PECO, unde planifică să rămână până dimineața. Ulterior, ea trebuia să se întoarcă acasă, însă nu a ajuns.

Totodată, cunoscuții fetei menționează că din acea seară nu mai pot face legătură cu ea, telefonul fiindu-i deconectat.

La momentul dispariției, tânăra purta cizme peste genunchi și o haină de blană.

Astfel, rudele fetei roagă toate persoanele care dețin orice informație despre locul aflării ei sau care au văzut-o să anunțe imediat Poliția. Orice informație poate fi importantă.