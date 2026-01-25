Trump dezvăluie arma secretă care a făcut imposibilă apărarea lui Maduro în Venezuela

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu că o armă secretă a fost esențială pentru succesul operațiunii din 3 ianuarie prin care forțele SUA l‑au capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro. Trump a spus că această tehnologie misterioasă a făcut ca echipamentele inamicului să nu mai funcționeze, permițând astfel desfășurarea raidului fără pierderi americane.

Într‑un interviu acordat tabloidului New York Post, Trump a explicat că o armă pe care o numește „discombobulator” a fost folosită în timpul operațiunii secrete din capitala Venezuelei.

„Discombobulatorul. Nu am voie să vorbesc despre asta”, a spus el în Biroul Oval, potrivit News.ro. „Mi‑ar plăcea”, a adăugat Trump, înainte de a confirma utilizarea acestei tehnologii în misiune.

Președintele american a relatat că forțele venezuelene nu au reușit să folosească apărarea: „Nu au reușit să lanseze rachetele. Aveau rachete rusești și chinezești, dar nu au reușit să lanseze niciuna. Noi am venit, ei au apăsat butoanele și nimic nu a funcționat. Erau pregătiți să ne întâmpine”.

Trump a vorbit despre „discombobulator” răspunzând unei întrebări legate de un alt tip de armă cu energie pulsată, despre care se spune că ar fi fost achiziționată de administrația Biden și care ar putea fi similară cu tehnologia asociată „sindromului Havana”. Detalii concrete despre armă rămân însă clasificate.

Relatări de la fața locului: Sisteme căzute și efecte fizice intense

Mărturii legate de operațiune sugerează că efectele acestei arme au fost dramatice pentru apărătorii lui Maduro. Un membru al echipei de gardieni a povestit că „brusc, toate sistemele radar s‑au oprit fără nicio explicație”. „Următorul lucru pe care l‑am văzut au fost drone, o mulțime de drone, care zburau deasupra pozițiilor noastre. Nu știam cum să reacționăm”, a spus el, adăugând că ulterior au apărut elicoptere americane cu aproximativ 20 de soldați.

Potrivit aceluiași martor, „discombobulatorul” a fost îndreptat direct asupra apărătorilor. „La un moment dat, au lansat ceva; nu știu cum să descriu. Era ca o undă sonică foarte intensă. Dintr‑o dată, am simțit că îmi explodează capul din interior”, a relatat el. „Toți am început să sângerăm din nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mișcăm. Nici măcar nu ne‑am mai putut ridica după acea armă sonică – sau orice ar fi fost”.

Cuvântul „discombobulator” provine din englezescul „to discombobulate”, un termen colocvial care înseamnă „a zăpăci, a bulversa sau a dezorienta complet”.

Contextul operațiunii

Raidul din Caracas din 3 ianuarie a surprins lumea prin amploare și rezultat: forțele americane l‑au capturat pe Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, ca parte a unor acuzații federale legate de trafic de droguri și arme, potrivit relatărilor inițiale. Detaliile despre modul exact în care a fost posibilă capturarea și tehnologiile folosite continuă să ridice întrebări la nivel internațional.