VIDEO: Violențe la un protest anti-guvernamental în Albania: Zeci de arestări și 11 polițiști răniți. Manifestanții au folosit cocteiluri Molotov

Un protest anti-guvernamental organizat sâmbătă, 24 ianuarie, în Albania, a degenerat în ciocniri violente cu forțele de ordine, soldate cu cel puțin 25 de arestări și 11 polițiști răniți.

Ministerul de Interne a indicat că tulburările au avut loc în faţa sediului biroului prim-ministrului şi în apropierea parlamentului, scrie Agerpres.

„În urma atacurilor cu cocteiluri Molotov şi obiecte contondente, 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi şi primesc asistenţă medicală”, a declarat Ministerul de Interne, adăugând că echipele de anchetă lucrează pentru a documenta „acţiunile violente” atribuite unor protestatari.

Câteva mii de oameni s-au adunat sâmbătă, 24 ianuarie, la Tirana, pentru un protest organizat de Partidul Democrat împotriva guvernului lui Edi Rama.

Inițial pașnic, marșul s-a încheiat cu ciocniri violente cu forțele de ordine, soldate cu rănirea a 11 polițiști (arsuri, tăieturi și efecte ale gazelor lacrimogene) și cu mai multe victime printre protestatari.

Autoritățile au mobilizat un contingent numeros, au instalat bariere și au impus restricții de trafic pentru protejarea clădirilor guvernamentale.

Poliţia a răspuns cu gaze lacrimogene şi a ripostat pentru a-i îndepărta pe protestatari din zonele împrejmuite, scenele fiind surprinse în direct şi distribuite şi pe reţelele de socializare.

Organizatorii protestului au acuzat guvernul de corupţie, abuz de putere şi proastă gestionare economică şi au cerut demisia imediată a lui Rama şi a cabinetului său.

Liderul PD, fostul premier albanez Sali Berisha, a descris demonstraţia drept o revoltă civică împotriva a ceea ce a numit un stat „cucerit de narco-mafie” şi a denunţat utilizarea gazelor lacrimogene şi a tunurilor cu apă împotriva protestatarilor.